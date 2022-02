L’AQUILA: CASE POPOLARI SAN GREGORIO, LANCIATA PROPOSTA COMUNITA’ ENERGETICA

L’AQUILA – Illustrata oggi in conferenza stampa indetta dal Comitus Aquilanus, la proposta di costituzione della Comunità Energetica delle case popolari della frazione aquilana di di San Gregorio.

ha innanzitutto come obiettivo il coinvolgimento e la maggior consapevolezza del cittadino nella gestione, produzione, accumulo e vendita dell’energia con lo scopo di promuovere gli obiettivi di transizione energetica dell’Agenda europea.

Il cittadino diventa consumatore attivo e nel caso produttore. La Comunità di cittadini perseguirà : la generazione, distribuzione e vendita di energia; servizi di efficientamento energetico; la gestione di sistemi di accumulo e servizi di flessibilità ; il supporto alla mobilità elettrica sia attraverso l’uso delle automobili elettriche come accumulo distribuito, sia rendendo disponibili punti di ricarica che utilizzano fonti rinnovabili locali evitando di sovraccaricare la rete.

La Comunità energetica’ potrà configurarsi come un soggetto nuovo, diverso dagli operatori tradizionali curando anche la riqualificazione energetica degli edifici (come nel caso l’eliminazione del “cuneo refrigeratore “ rappresentato da volume vuoto dei garages), la gestione del verde nel quartiere e l’istituzione di un mercatino locale dei prodotti tipici biologici.

I ritorni economici devono infatti essere utilizzati per offrire servizi ai propri membri e per portare benefici socio-economici alla comunità locale; la proprietà dovrà essere in capo agli utenti che utilizzano i servizi della comunità e ai cittadini locali che subiscono l’impatto delle attività e dei progetti della comunità stessa; la governance sarà basata su criteri di partecipazione democratica e trasparenza, in modo da mantenere l’autonomia e l’accessibilità a tutte le attività della comunità energetica.

I cittadini aderenti quali autoconsumatori di energia rinnovabile potranno produrre, utilizzare, immagazzinare e vendere energia elettrica con oneri sostenibili, con l’obiettivo di ottenere benefici per lo sviluppo economico delle Comunità attraverso l’uso più sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche locali.

La Comunità Energetica di S. Gregorio al fine di realizzare a pieno la centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” delineato dalle direttive comunitarie si impegna a:

Costruire conoscenza e consapevolezza sulla Transizione Energetica. Mettere in comune competenze ed esperienze, con l’obiettivo di costruire contesti territoriali di sperimentazione con l’obiettivo di fornire alla Comunità scientifica, alle Autorità locali, regionali e statali e agli Enti regolatori elementi utili alla definizione di policy innovative.

Attivare progetti di ricerca innovativi finalizzati alla transizione energetica sostenibile.

Operare con una logica “bottom-up” da affiancare alla pianificazione “top-down” per favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini.

Costruire una capacità integrata di interlocuzione con le autorità di normazione e regolamentazione nazionali, per dare una voce univoca agli sforzi di recepimento delle Direttive europee e declinarle in modo più attento ai bisogni degli utenti energetici pubblici e privati.

Costituire un Gruppo di Lavoro multidisciplinare aperto (al momento) guidato dal Coordinamento ERP, che rappresenti tecnici e Ditte aderenti ai quali aggiungere Enti ed altri soggetti che aderiranno al Manifesto.

Tale gruppo curerà le interlocuzioni con le autorità di normazione e regolamentazione realizzando i necessari approfondimenti tecnicoscientifici. Supporterà e darà voce” a quei comparti di territori valorizzando potenzialità, opportunità ed esperienze . Per

Costruire una narrazione del processo di transizione energetica declinata in diversi linguaggi (tecnico, scientifico, normativo, finanziario, divulgativo), in modo da raggiungere con efficacia la molteplicità di interlocutori (Stakeholder) con la conseguente estensione delle forme di autogestione nel territorio.

costituire altre entità senza scopo di lucro con personalità giuridica in grado di divenire interlocutori credibili ed autorevoli a supporto del dialogo con la società civile, gli enti normatori e i policy makers nel campo della transizione energetica più in generale.