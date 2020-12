L’AQUILA, CASETTE RIFUGIO: ROCCI, “DOPO 11 ANNI A UN PASSO DALLA SOLUZIONE GRAZIE A SANTANGELO”

L’AQUILA – “Ha avuto ben 11 anni per trovare una soluzione a una situazione complessa e solo ora dopo l’emendamento alla legge regionale n.29 – proposto dal consigliere Santangelo – si ripromette di formulare delle proposte”.

Lo dichiara in una nota il consigliere comune L’Aquila Futura Luca Rocci, che aggiunge: “Dall’impugnativa del governo sulla L.R. n.29 si evincono le osservazioni da parte del Mibact, nelle quali si contesta di aggirare i vincoli paesaggistici e idrogeologici”.

“Gli uffici regionali hanno già precisato nell’interlocuzione con il governo che l’adeguamento degli strumenti urbanistici è escluso nelle aree tutelate.Detto ciò la soluzione a questa annosa vicenda sembra essere sempre più vicina”.

“Al consigliere regionale, che aveva promesso l’assorbimento della società Euroservizi Spa, che aveva promesso la risoluzione dell’annosa problematica degli inquilini Ater ospitati nei progetti Case e nei Map dopo il sisma 2009, che cerca di nascondere le sue mancanze sulle casette rifugio deviando su altre tematiche, faccio notare che se non fosse stato per il governo Marsilio e per il centrodestra oggi sarebbe ancora tutto il alto mare”.

