L’AQUILA – Una lotta senza esclusione di colpi tra gli azzurri e nel centrodestra, una miccia riaccesa con il licenziamento da parte della Asl 1 di Manuela Tursini, che ha rinunciato ad un posto di dirigente scegliendo di rimanere assessore al Sociale, che non cela gli eclatanti risvolti politici per gli equilibri in Forza Italia e, soprattutto, al Comune dell’Aquila.

Azzurri sempre più spaccati, costretti anche a difendersi dal “fuoco amico” della maggioranza con alleanze di scopo tra i vari partiti, come dimostra il caso sollevato dal presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, del Pd, che, dopo aver inoltrato e un accesso agli atti alla Asl 1 Avezzano, L’Aquila, Sulmona “per fare chiarezza sulle modalità di assunzione”, in un’intervista a Newstown si è detto soddisfatto dell’annullamento del provvedimento, asserendo come siano stati anche esponenti del centrodestra a chiedergli di indagare sulla questione.

A questo punto chiedono di “fare i nomi degli esponenti del centrodestra”, in una nota congiunta, di Gabriele De Angelis segretario provinciale FI L’Aquila, Stefano Morelli, segretario comunale FI L’Aquila e Paolo Federico, responsabile regionale dei dipartimenti di FI Abruzzo.

Il loro intervento arriva il giorno dopo le dure accuse del vice segretario provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis, ex consigliere ed assessore regionale, che ha posto l’accento su tutte le incongruenze all’interno del suo stesso partito, aprendo una crisi che potrebbe influenzare la maggioranza di centrodestra guidata dal meloniano Pierluigi Biondi, regista, insieme a De Matteis, del passaggio in FI di Tursini, per la quale, secondo i forzisti, avrebbe chiesto le dimissioni, invitandola a concentrarsi sul posto di dirigente, Roberto Santangelo. De Matteis è tornato a chiedere le dimissioni proprio di Santangelo, di rinunciare al ruolo di presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, per una questione di “opportunità”, in quanto assessore regionale al Sociale e alla Cultura, eletto alle Regionali dello scorso marzo con circa 9mila voti, al quale aveva fatto campagna elettorale per poi litigarci furiosamente, e al coordinatore abruzzese di Forza Italia Nazario Pagano.

Scrivono oggi gli esponenti di Forza Italia: “Abbiamo assistito in questi giorni ad un protagonismo mediatico, da parte del consigliere regionale Mariani del PD, in merito alla vicenda dell’assessore Manuela Tursini. Vicenda che dal punto di vista giuslavoristico ha molte ombre, per usare un eufemismo. Manuela Tursini, aveva comunicato alla Asl 1 la sua condizione di assessore mesi prima della firma del contratto e una volta firmato aveva inoltrato formale richiesta di aspettativa non retribuita, secondo quanto stabilito dall’articolo 51 della Costituzione e meglio specificato all’articolo 81 del Tuel. Ricordo che tale richiesta ha carattere ‘potestativo’ e quindi non rifiutabile dall’ente a cui viene inoltrata, come invece ha fatto la Asl 1. Ciò nonostante l’ente ha intrapreso una strada che verrà certamente discussa nelle sedi più opportune”.

“Tornando al buon Mariani – aggiungono -, che così solertemente ha convocato una commissione di vigilanza regionale sul tema, viene da chiedersi come mai tale solerzia e sensibilità non siano state usate con simili casi già verificatisi nella Asl 1 in passato. Due pesi e due misure che fanno pensare. Mariani ieri, ergendosi a paladino della trasparenza ha rilasciato dichiarazioni a mezzo stampa, giudicando un caso senza aver letto le carte (l’accesso agli atti non è stato formalizzato) e ha parlato di una sollecitazione da parte di esponenti del centrodestra per fare chiarezza sulla vicenda. A questo punto chiediamo formalmente al paladino della Trasparenza di fare i nomi degli esponenti del centrodestra che lo hanno sollecitato e con la stessa solerzia con cui ha rilasciato il suo giudizio dica chi sono”.

“Se ciò non dovesse accadere, verrebbe da pensare che ci sia una opaca connivenza, stante le sue dichiarazioni, tra lui e quell’esponente esponente o quegli esponenti della maggioranza con cui ha concordato questa azione. Attendiamo che tutti i cittadini abruzzesi siano resi edotti di chi ha suggerito a Mariani tale azione nel nome della verità”, concludono gli azzurri.

MARIANI, “FI CONFERMA CREPE, RIVELO NOMI SOLO A BIONDI, CAPO GOVERNO OMBRA REGIONE”

“Forza Italia L’Aquila mette a nudo le spaccature del centrodestra al Comune, che si ripercuotono su tutto il governo regionale”, e ancora, “in merito alla richiesta di rendere noti i ‘mandanti’ di questo approfondimento che ho posto in essere, si tratta di informazioni che sono intenzionato a dare esclusivamente al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, qualora si degnerà di rivolgersi al presidente della Vigilanza, poiché gli riconosco il ruolo di capo del governo ombra della regione che ha sede nel capoluogo”.

Il presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani, del Pd, risponde così ai vertici aquilani di Forza Italia: “Ringrazio Forza Italia L’Aquila per il suo comunicato che, prima ancora di ribattere alle mie dichiarazioni in merito all’annullamento per incompatibilità dell’assunzione a Dirigente dell’Assessore Manuela Tursini alla Asl1, ha di fatto cristallizzato la situazione di profonda spaccatura che regna nel centrodestra che guida da quasi otto anni il capoluogo regionale e che, ovviamente, si riverbera anche su tutto il governo della Regione Abruzzo”.

“In un passaggio della loro nota – aggiunge – mi esortano ad applicare lo stesso ‘metro di giudizio’ anche su altri casi analoghi – aggiunge Mariani – mi corre quindi l’obbligo di ricordare loro che quello della Tursini non è il primo caso di incompatibilità di ruolo che viene portato in Vigilanza: ci sono state infatti altre situazioni di soggetti che ricoprono più cariche all’interno di enti e società legate alla Regione Abruzzo e ve ne saranno certamente altri visto che ci sono numerosi casi già oggetto di approfondimento istruttorio e che riguardano, senza distinzione alcuna, tutte le compagini politiche”.

“A questo punto però una domanda mi sorge spontanea: se tutto questo bailamme è stato causato da un semplice accesso agli atti, perché ad oggi solo questo ho fatto nei confronti della Asl1, significa che sulla querelle Tursini c’è ancora molto da sviscerare, pertanto la vicenda sarà quindi oggetto di approfondimento da parte della Vigilanza nelle prossime settimane”, sottolinea.

Mariani inoltre sottolinea la posizione di Gabriele De Angelis, tra i firmatari del comunicato di Forza Italia, invitandolo “a maggiore prudenza d’azione ricordandogli che ricopre anche il ruolo di Presidenza della Società Regionale TUA e, in quanto tale, chiamato ad avere un atteggiamento leale e di rispetto istituzionale nei confronti di tutti i Consiglieri Regionali, di maggioranza e opposizione, e ovviamente anche verso la Commissione Vigilanza che svolge un ruolo di garanzia”.

“Infine in merito alla richiesta di rendere noti i ‘mandanti’ di questo approfondimento che ho posto in essere si tratta di informazioni che sono intenzionato a dare esclusivamente al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, qualora si degnerà di rivolgersi al Presidente della Vigilanza, poiché gli riconosco il ruolo di capo del governo ombra della regione che ha sede nel capoluogo”, conclude Mariani.

CENTROSINISTRA, “FI CHIAMA IN SOCCORSO OPPOSIZIONI PER CONVINCERE SANTANGELO A DIMETTERSI”

“Ci lascia francamente interdetti che Forza Italia chiami in soccorso i consiglieri di opposizione in Consiglio comunale per risolvere una disputa interna al proprio partito. Sbigottiti e increduli, considerato che il vicesegretario provinciale lancia un appello alle forze di centrosinistra per fare pressione sul segretario regionale affinché convinca il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, a lasciare l’incarico per dedicarsi al ruolo acquisito in Regione”.

È quanto si legge in una nota inviata dal Partito democratico per conto “dei consiglieri di minoranza del Comune dell’Aquila”.

“Da una successiva nota stampa dei vertici provinciali di Forza Italia, questa volta indirizzata al consigliere regionale Mariani, sembrerebbe evincersi che dietro l’annullamento del contratto all’assessora Tursini da parte della ASL ci sia stata piuttosto la pressione da parte di qualche esponente di spicco del centrodestra, con tutti gli indizi che portano proprio a quel Santangelo a cui oggi si chiede di fare un passo indietro con la rinuncia alla carica di presidente del Consiglio comunale”.

“Nulla da obiettare sulle questioni etiche sollevate da De Matteis, ma capirà anche lui che non può essere l’opposizione a risolvere una guerra intestina senza esclusione di colpi. Perché se le forze di centrodestra sono impegnate da anni in una continua battaglia interna per spartirsi poltrone e incarichi, le forze progressiste cittadine sono concentrate, al contrario, a risolvere i problemi dei cittadini causati dalla pessima amministrazione Biondi; alla richiesta di aiuto di Forza Italia, rispondiamo dunque con un controappello: siano loro a darci una mano nel trovare soluzione ai problemi che affliggono cittadine e cittadini”.

“Inizino già dalla prossima settimana, sostenendo l’ordine del giorno che presenteremo nel Consiglio comunale riunito in seduta straordinaria per impegnare l’amministrazione all’adeguamento sismico di tutte le scuole cittadine. Ci aiutino a bloccare le politiche mortali messe in atto della giunta Biondi sul centro storico, a superare il degrado e l’isolamento che imperversa nelle frazioni, a salvare il destino delle società partecipate comunali, alcune delle quali sono a rischio fallimento”.

“Un passo indietro in seno all’attuale amministrazione comunale in tanti dovrebbero valutare di farlo visti i disastri commessi in questi anni, ma con il solo obiettivo di far fare un passo in avanti alla nostra amata comunità. Noi su questo piano sempre ci batteremo”, concludono.