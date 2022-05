L’AQUILA, “CASSONETTI STRACOLMI, RIFIUTI OVUNQUE”: LA DENUNCIA DA MONTICCHIO

L’AQUILA – Un gruppo di cittadini dell’Aquila protesta per le condizioni di alcuni vecchi cassonetti per la raccolta dei rifiuti rimasti lungo la strada denominata via Rodolfo Volpe, a metà strada tra la frazione di Monticchio e gli impianti sportivi e il cinema teatro.

I quattro cassonetti sono completamente stracolmi di immondizia di ogni genere e gli ignoti visitatori dell’area hanno cominciato a lasciare le buste anche al di fuori, fino a riempire la zona. Un disagio segnalato più volte negli anni.

“Ci rendiamo conto che, informalmente, quei cassonetti possano costituire una sorta di sfogo per alcune zone magari meno servite dalla differenziata porta a porta – dichiarano – però se proprio devono rimanere lì che almeno siano svuotati”.