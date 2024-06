L’AQUILA: CASTELLANI, “GRANDE SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA A PIANOLA”

L’AQUILA – “Rappresenta oggi un altro importante passo in avanti per quella che è la ricostruzione delle scuole nella nostra Città”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera comunale dell’Aquila Maura Castellani, di Fratelli d’Italia.

“È stata approvata in Consiglio, in data odierna, la ratifica dell’accordo di programma tra Comune e Provincia dell’Aquila, siglato dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente Angelo Caruso, relativo al progetto definitivo per la ricostruzione della nuova scuola d’Infanzia e Primaria di Pianola e alla realizzazione della rotatoria, che garantirà maggior sicurezza a livello di viabilità in ingresso ed uscita dalla scuola stessa”.

“Il nuovo plesso permetterà di ospitare ben 43 bambini dell’Infanzia e 93 della Primaria e vedrà, al suo interno, aule che saranno adibite a laboratori e all’attività motoria. Potrà inoltre vantare di spazi per i parcheggi ed al tempo stesso aree verdi. Si è trattato di un processo lungo ma questi anni non sono trascorsi invano, sono state svolte numerose indagini per la ricerca di una localizzazione idonea e funzionale, che si trovasse nella frazione di Pianola e che permettesse la realizzazione di una scuola moderna, che garantisse sicurezza ai bambini e a quanti vi lavorano”.

“Non posso che esprimere piena approvazione e soddisfazione per il lavoro che, grazie anche all’apporto del senatore Guido Liris, abbiamo svolto fino ad oggi; una nuova scuola che valorizzerà la frazione di Pianola ed il territorio tutto”, conclude la consigliera Castellani.