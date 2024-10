L’AQUILA: CATERPILLAR DI LUCIANO CIANCARELLA, ECCO I MACCHINARI DEL 2025 E IL QUARTO STABILIMENTO

L’AQUILA – La statunitense Caterpillar, azienda di produzione di macchinari da costruzione più grande al mondo, continua nella sua crescita esponenziale anche all’Aquila.

Ieri, a Fonte Cerreto, ai piedi del Gran Sasso, oltre seicento invitati tra Abruzzo e Lazio hanno ammirato gli ultimi modelli di macchine di movimento terra che usciranno nel 2025 in quella che è una delle cinque tappe europee – tutte sul suolo italiano (Sicilia, Campania, Abruzzo, Toscana e Lombardia) – targate Caterpillar, alla presenza, tra gli altri, del noto e stimato imprenditore aquilano Luciano Ciancarella, amministratore della concessionaria General Tractor Italia per l’Abruzzo che si trova nel nucleo industriale di Monticchio, concessionaria che sta per aprire il quarto stabilimento Caterpillar.

Un evento, quello che si è tenuto anche nel capoluogo di regione abruzzese, che ha rilevanza a livello mondiale e che ha mostrato al pubblico specializzato dei modelli di macchinari considerati di “altissima tecnologia”, come spiegato ad AbruzzoWeb.it da Ciancarella.

“Si tratta di macchinari innovativi, direi rivoluzionari – continua l’imprenditore – che hanno già conquistato i migliori professionisti del settore della costruzione”.

“In un momento di crisi mondiale, Caterpillar dimostra di essere ancora una volta in controtendenza, con ricadute occupazionali anche nel nostro territorio grazie alla imminente apertura del quarto stabilimento”, conclude Ciancarella.