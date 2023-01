L’AQUILA – Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia del territorio comunale dell’Aquila saranno sospese per oggi, lunedì 23 gennaio, a causa della nevicata che sta interessando la città e del peggioramento previsto per le prossime ore.

Al momento sono in azione 12 mezzi del Comune con l’ausilio di 13 ditte private per ripristinare la viabilità. L’invito è a mettersi in macchina solo se strettamente necessario.