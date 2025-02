L’AQUILA: CEDE L’ASFALTO IN VIA MOSCHINO E SI FORMA UNA GROSSA BUCA. SUL POSTO LA POLIZIA LOCALE

L’AQUILA – Allarme ieri pomeriggio all’Aquila dopo che in via Ettore Moschino, angolo via Puccimi, non lontano dal Torrione, la copertura dell’asfalto ha ceduto e si è formata una buca abbastanza grande da rendere problematica e pericolosa la circolazione. Sul posto si sono portati gli addetti del Comune e la polizia locale.

