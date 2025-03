L’AQUILA CELEBRA I CAMPIONI AZZURRI DI TENNIS: AL CIRCOLO VERNA ESPOSTE COPPA DAVIS E BJK

L’AQUILA – Anche L’Aquila celebra i campioni azzurri di tennis che nel novembre scorso hanno conquistato la Coppa Davis e la Billie Jean King femminile.

Il 25 e il 26 marzo, infatti, farà tappa al Circolo Peppe Verna il “Trophies Tour 2025”, che sta portando le due coppe in giro per l’Italia.

“Le coppe saranno esposte all’interno della nostra struttura, in viale Ovidio 1 all’Aquila, dalle 18 alle 21 di martedì 25 marzo e dalle 9.30 alle 17 di mercoledì 26

marzo”, spiega il circolo in una nota. “Ospitare quest’anno assieme i due massimi trofei mondiali è un grande onore per Il Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”, storicamente impegnato a tenere unite le due anime del nostro sport. L’arrivo dei trofei verrà salutato al circolo con un evento dimostrativo di doppi misti disputato dai nostri piccoli atleti”.