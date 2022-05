L’AQUILA CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila celebrerà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno e premio Nobel per la pace, esponendo la bandiera della Croce Rossa a Palazzo Fibbioni e illuminando di rosso la Fontana Luminosa per una settimana, dal 1 all’8 maggio.

“Un segno di riconoscenza verso i tanti volontari che operano nel territorio, i quali si sono distinti per il loro prezioso impegno a servizio della collettività, in particolare nella lotta alla pandemia, nell’accoglienza dei profughi ucraini e in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta”, si legge in una nota.