L’AQUILA: CELEBRATA UNA MESSA IN ONORE DI PAPA GIOVANNI XXIII SANTO PATRONO DELL’ESERCITO

L’AQUILA – Questa mattina il personale del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, insieme al personale del 9° reggimento alpini e alle altre autorità civili, militari e religiose, hanno celebrato il Santo Patrono dell’Esercito, San Giovanni XXIII Papa, con una funzione religiosa tenutasi nella basilica di San Bernardino a L’Aquila.

La Santa Messa, officiata da Antonio D’Angelo, Arcivescovo coaudiutore dell’Arcidiocesi Metropolitana di L’Aquila e presenziata dal Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Marco Iovinelli, ha visto anche la presenza di rappresentanze delle locali autorità e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

San Giovanni XXIII Papa, deceduto nel 1963, è considerato una figura significativa per l’Esercito in quanto ricalca i valori con cui gli uomini e le donne della Forza Armata, quotidianamente, assolvono ai loro doveri sia in ambito nazionale sia internazionale.

La ricorrenza è stata celebrata a dimostrazione del sentimento di vicinanza che continua a legare la Forza Armata a San Giovanni XXIII Papa, esempio di amor di Patria, zelo, umanità e promotore di virtù cristiane tra i soldati anche in momenti caratterizzati da difficoltà e sofferenza.