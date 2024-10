L’AQUILA: CELEBRAZIONI LITURGICHE TUTTI I SANTI E OTTAVARIO DI PREGHIERA PER LE ANIME DEL PURGATORIO

L’AQUILA – Le celebrazioni per la solennità di Tutti i Santi nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo, avranno inizio domani, giovedì 31 ottobre alle ore 18,30 con la S. Messa prefestiva della vigilia.

Nel giorno della festività, venerdì 1° novembre le Sante Messe solenni saranno, secondo l’orario festivo: alle ore 10,00, presieduta dal Can. Renzo D’Ascenzo, alle ore 11,30 e alle ore 18,00 presiedute dal parroco di San Marco Evangelista e rettore della Chiesa del Suffragio Daniele Pinton.

Sabato 2 novembre, giorno che la Chiesa dedica alla Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, la funzione al Suffragio, con la speciale preghiera per le anime del purgatorio e in particolare per quelle più dimenticate, saranno nella mattinata alle ore 10,00 e alle ore 11,30, mentre al pomeriggio alle ore 18,00, l’Arcivescovo Metropolita, monsignor. Antonio D’Angelo, presiederà la Santa Messa Stazionale per tutti i fedeli della diocesi morti nell’anno trascorso ed, al termine, aprirà solennemente l’Ottavario di Preghiera per le anime del Purgatorio.

Durante l’Ottavario rispettando le condizioni stabilite dalla Chiesa, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria ogni giorno per un defunto diverso.

Nei giorni dell’Ottavario, fino all’8 novembre, le Sante Messe, con predicazione straordinaria, saranno: domenica 3 novembre secondo l’orario festivo (10,00-11,30-18,00), nei giorni feriali alle ore 11,00, mercoledì 6 anche alle 18,00 per la consueta celebrazione mensile del giorno 6 di ogni mese per le vittime del terremoto del 2009 e sabato 9, nella chiusura dell’ottavario alle ore 11,00 e alle ore 18,30.