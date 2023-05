L’AQUILA, CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: AIR SHOW ALL’AEROPORTO DI PRETURO

L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila ha preso atto e approvato il progetto Air Show L’Aquila 2023, la manifestazione aerea che si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio all’aeroporto dei Parchi ‘Giuliana Tamburro’.

Il progetto, con il programma, è stato redatto dalla Sunrise Aviation, società che gestisce lo scalo su concessione del Comune.

L’iniziativa è stata promossa in occasione del centenario dell’Aeronautica militare e sarà realizzata dalla stessa Sunrise Aviation in collaborazione con l’Aeroclub di Roma.

“La manifestazione gode di un finanziamento di 100mila euro messo a disposizione dalla Regione Abruzzo il cui presidente, Marco Marsilio va ringraziato unitamente all’amministrazione regionale abruzzese per la sensibilità dimostrata – commentano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e il consigliere comunale delegato all’aeroporto, Livio Vittorini – per un evento che rilancia l’immagine e le potenzialità del nostro aeroporto. A ciò si aggiunga che l’Air Show L’Aquila sarà un sicuro volano per un auspicabile ritorno turistico di un territorio che, da qualche anno a questa parte, è al centro dell’attenzione di tanti visitatori”.