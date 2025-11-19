L’AQUILA: CENTRO ANTIVIOLENZA COMPIE 18 ANNI, FITTO CALENDARIO DI EVENTI

L’AQUILA – Il Centro Antiviolenza dell’Aquila compie 18 anni, e il 19 novembre prende avvio il calendario di iniziative per celebrare il compleanno, fino al 18 dicembre, in diversi luoghi della città.

In questi anni, L’Associazione Donatella Tellini per mezzo del Centro Antiviolenza e della Biblioteca delle Donne ha svolto un lavoro costante sul territorio, offrendo supporto alle donne che vivono o hanno vissuto esperienze di violenza e colmando i vuoti normativi presenti nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere. Le attività realizzate hanno contribuito a rafforzare le reti di sostegno “delle donne per le donne” e a costruire nuove alleanze, promuovendo interventi concreti e quotidiani.

Per festeggiare questo traguardo, è stato organizzato un programma di incontri, eventi e momenti condivisi, finalizzati a consolidare le relazioni esistenti e a crearne di nuove.I

Programma degli appuntamenti:

19 novembre

10.00 – Conferenza stampa presso la sede dell’Associazione Donatella Tellini Via Angelo Colagrande 2A/B, L’Aquila

21 novembre

17.30 – Incontro pubblico: “Raccontiamoci: i primi 18 anni del Centro Antiviolenza”.

A seguire Concerto di Maria Di Giulio – ArpaRita Alloggia – Direttrice Assolo Choir presso l’Auditorium del Conservatorio “A. Casella”Via F. Savini 7, L’Aquila

24 novembre

17.00-20.00 – Laboratorio di ricamo a cura di Strappi e Associazione Donatella Tellini, con la partecipazione di Stracciatella Factory presso la Biblioteca delle Donne – sede dell’Associazione Donatella Tellini Via Angelo Colagrande 2A/B, L’Aquila

25 novembre

– orario in via di definizione Saremo presenti in Consiglio comunale, per discutere dello stato di attuazione delle pratiche di contrasto alla violenza di genere nel territorio del Comune dell’Aquila e del potenziamento della rete antiviolenza esistente

27 novembre

10.45 (riservata alle scolaresche) / h.19.00Stand Up Comedy “C’è figa”presso il Teatro Accademia Belle Arti di L’AquilaVia Leonardo da Vinci, 6b, L’Aquilaevento gratuito, prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite

13 dicembre

dalle 17.30 Presentazione del libro di Stefania Prandi: “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” A seguire inaugurazione della mostra fotografica a cura dell’autrice (visitabile fino al 18 dicembre 2025)