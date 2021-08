L’AQUILA: CENTRO DANZA “ART NOUVEAU”, SI RIPARTE CON GRANDI NOVITA’. E ARRIVA LA CAMPIONESSA BROMO

L’AQUILA – Il centro danza “Art Nouveau” dell’Aquila è pronto a partire con la stagione 2021-2022 con bellissime novità. I corsi, infatti, si arricchiscono di ulteriori discipline: musica, canto, recitazione e musical per bambini e ragazzi. Da domani, 1° settembre, spazio alle iscrizioni.

La riapertura del settore sportivo della ginnastica Ritmica, inoltre, si arricchisce della presenza di prestigio di Erika Bromo, ginnasta aquilana di Serie A, che allenerà insieme allo staff tecnico dell’Etoile guidato da Silvia Ciocca anche l’alta specializzazione. Ogni disciplina è affidata alla cura di professionisti, diplomati in conservatorio, in accademie teatrali e accademie di Danza. Sono previsti corsi di pianoforte, violino, sassofono e clarinetto, canto, body percussion, musica d’insieme, coro di voci bianche, recitazione, teatro e musical che si aggiungono ai corsi di danza.

Come sempre, le ampie sale ospiteranno i corsi di Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop che offrono una formazione completa: dalle basi di ogni disciplina ai percorsi pre-professionali e professionali con inserimento nel mondo del lavoro. I corsi si arricchiscono di ulteriori discipline: musica, canto, recitazione e musical per bambini e ragazzi.

“L’entusiasmo non manca e la voglia di ripartire è tanta – afferma la titolare Ornella Cerroni – le nostre allieve e i nostri allievi, di tutte le età, scalpitano per poter tornare a danzare”.

La scuola si avvale delle competenze del maestro Simone Pergola, che cura la propedeutica e la danza classica accademica. Il maestro prepara le allieve anche per audizioni in enti lirici.

La formazione Hip Hop è affidata ad Alessio Colella e Paola Coscieme oltre che a docenti che provengono da Roma s e Milano, con cadenza settimanale.

Il centro danza mira costantemente a dare una formazione artistica di livello anche ai più piccoli e si avvale di docenti con qualifiche specifiche per ogni disciplina. L’approccio amatoriale e ludico che ogni bimba o bimbo in erba deve avere non esula mai da un percorso psicologico mirato che può guidare l’allievo verso la disciplina artistica più consona alle proprie caratteristiche ed attitudini, evidenti anche in età giovanissima.

“Portare avanti un campionato federale di ginnastica ritmica – continua Cerroni – presuppone la possibilità di allenamenti costanti in spazi idonei alla disciplina. L’Aquila, dal post-sisma e soprattutto dopo il Covid, ha pochissime strutture adeguate in merito, mentre la richiesta da parte delle società aumenta costantemente. Abbiamo tre palazzetti chiusi da anni in città, sarebbe bello poter contare su questi spazi, anche per poter ospitare tappe di campionati importanti”.

Il centro danza “Art Nouveau” si trova in via Rocco Carabba n.17.

Per info 393 98 95 396