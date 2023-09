L’AQUILA: CENTRO DANZA ART NOUVEAU, UN’ALTRA STAGIONE DI ALTO LIVELLO. TUTTI I CORSI E LE NOVITA’

L’AQUILA – Dal 15 Settembre al via i nuovi corsi del Centro Danza Art Nouveau diretti da Ornella Cerroni.

Dopo le standing ovation estive per la direzione artistica del Gala Internazionale Danza “L’Aquila si Veste di Stelle”, inserito nel Programma artistico della 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana, con le esibizioni di Etoiles da tutto il mondo, la direttrice del Centro Danza Art Nouveau Ornella Cerroni ed il suo staff si apprestano a ripartire con la professionalità e la passione che li contraddistingue da oltre trentacinque anni.

Un lavoro, quello dell’Art Nouveau, che permette di seguire minuziosamente l’accrescimento dei bambini e bambine dai tre anni e mezzo di età e che ha contribuito a portare la scuola su standard qualitativi molto alti, con un percorso formativo che impone rigorosamente i tempi di maturazione degli allievi.

I corsi propedeutici alla danza e i corsi di classico sono affidati al Maestro Simone Pergola, diplomato in Accademia Nazionale Danza a Roma e ballerino professionista all’Arena di Verona.

I corsi propedeutici di introduzione alla danza sono rivolti a bambine e bambini dai sei ai nove anni, ed aiuterà le giovani promesse con esercizi ritmico-motori ad avere i primi approcci al mondo della danza classica; i corsi di classico, che comprendono tecnica classica, punte, pas de deux e repertorio sono rivolti invece a ragazze e ragazzi dai dieci ai diciotto anni, con l’obiettivo di offrire sul territorio aquilano una formazione quanto più completa possibile della danza classica, portando gli allievi a studiare con costanza e professionalità.

Dalla scuola sono usciti giovani talenti come Gianmarco Moschino, diplomato alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma, ora ballerino professionista a Sofia, e Francesca Cervelli, allieva al VII corso della Scuola del Teatro dell’Opera di Roma e vincitrice del prestigioso Concorso Internazionale di danza Città di Rieti.

Molto importante, a tal proposito, a partire dal mese di ottobre, un percorso professionale, curato dal Maestro Pergola, rivolto anche ad esterni alla scuola per prepararli ad eventuali audizioni in enti lirici.

L’alto livello di preparazione si trova anche negli altri settori del Centro Danza “Art Nouveau”, come quello di hip hop e modern-contemporaneo capitanato da Alessio Colella, ormai un nome in città per la sua ecletticità in entrambe le discipline.

Colella, oltre ad essere un professionista in molti spettacoli importanti, cura il settore agonistico dell’hip hop con la Crew “Hanami Project”, formazione di quaranta ragazzi e ragazze che hanno calcato i maggiori palcoscenici Internazionali di settore, conquistando diversi podi.

Il Centro Danza Art Nouveau vanta da diversi anni anche la sezione Musicale e di Teatro con docenti diplomati al conservatorio dell’Aquila come la Maestra Lorenza Mazzonetto, tra l’altro musicista in Sinfonica Abruzzese che si occuperà dell’insegnamento del Violino, e la Maestra Valeria Tiganik, professionista del canto Jazz ed il Maestro Giuseppe Lucente, diplomato al Conservatorio “Piccinni” di Bari, che cureranno le lezioni di canto e pianoforte per bambini, ragazzi e adulti.

Dallo scorso anno lo staff si è arricchito del Maestro di chitarra classica ed elettrica Alex Cicconi.

New entry del corpo docente per la stagione 2023-2024 del Dipartimento di Musica e Teatro è il Maestro Francesco Rapinesi, per lo studio del contrabasso e del basso elettrico

La sezione Teatro è affidata invece alla professionista Gemma Maria La Cecilia laureata in Storia e pratiche delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, da anni impegnata come pedagoga ed attrice.

“Amo portare avanti un lavoro di formazione di qualità e non di quantità – afferma in una nota la direttrice Cerroni – che ci permette di migliorare giorno dopo giorno. Grazie alla nostra preparazione e alla fiducia che ripongono in noi i genitori, riusciamo a tirare fuori il meglio dagli allievi piccoli e grandi”.

“Una nota di orgoglio in più – continua Cerroni – è quella che riguarda la ginnastica ritmica, grazie all’allenatrice Erika Bromo che vanta numerosi successi nei campionati in serie A. Erika sta seguendo il percorso amatoriale ed agonistico da due anni con risultati sorprendenti, Finalmente posso dare a questa meravigliosa disciplina l’importanza e la visibilità che merita”.

“In poco tempo, infatti – prosegue la direttrice – si è riformata una squadra agonistica di rilievo che parteciperà al campionato Silver e Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. Il team delle allenatrici capitanate da Bromo si occuperà della formazione di ginnaste a partire dai quattro anni di età, in strutture adeguate per altezza ed ampiezza come la scuola annessa all’Istituto Ipsiars (Scuola Alberghiera), la Scuola Musp ‘ex Mariele Ventre’ in Via Ficara, ed un’altra struttura che sarà comunicata a breve, in modo tale da garantire disponibilità di molti orari e giorni per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.

Continua poi l’importante e stretta collaborazione con la allenatrice della squadra Nazionale Junior Germana Germani dirigente della Società Armonia d’Abruzzo che vanta 6 Olimpiadi in questa disciplina. La tecnica seguirà durante tutto l’anno accademico le giovani ginnaste dell’A.s.d. Ritmica L’Etoile.

Confermata per il secondo anno la professionista Noretta Nori, grande docente di Tango Argentino, un nome ed una garanzia che ha portato in un solo anno di corso questa magnifica disciplina allo splendore di un tempo: il suo Open Day è martedì 12 Settembre dalle ore 19.30 presso i locali della scuola Art Nouveau dell’Aquila.

Inoltre, la scuola Art Nouveau ha deciso di ampliare i luoghi per la formazione artistica dei bambini, con un bel progetto al Villaggio Sport & Relax di Stiffe, dove ci sarà spazio per i corsi di danza classica, moderna, hip hop, canto e musica presso Stiffe per dare la possibilità anche ai bambini e ragazzi del territorio di poter crescere in campo artistico. Il Villaggio Stiffe Sport &Relax sarà protagonista anche per le feste di compleanno, lauree ed eventi per bambini, ragazzi e adulti.

Tutte le info al 393.9895396

NELLA FOTO, ERIKA BROMO

NELLA FOTO, IRENE PELACCIA