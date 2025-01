L’AQUILA: CENTRO DI ESTETICA AVANZATA “ESTÈ BEAUTY CLINIC” DIVENTA UN LASER POINT NAZIONALE 

L’AQUILA – Il centro estetico Estè Beauty Clinic di piazzetta della Commenda all’Aquila. specializzato in trattamenti di estetica avanzata, è diventato ufficialmente un centro Laser Point nazionale.

Ad annunciarlo con orgoglio la beauty specialist Stefania Vespa, da vent’anni nel settore bellezza, che ha aperto il centro estetico aquilano nel 2020.

“È una grande soddisfazione essere tra i pochi centri estetici in Italia riconosciuti come Laser Point, cioè un centro che fa parte di un circuito nazionale. Far parte di questo circuito ci permette finalmente di far essere l’epilazione laser alla portata di tutti – spiega Vespa -. Ormai tutti i centri estetici sono dotati di tecnologia laser per l’epilazione ma, spesso, il prezzo per zona e per seduta non è economico: finalmente anche chi aveva problematiche importanti con i peli, ma era titubante per via dei costi, adesso ha la possibilità di risolverle. Essere un Laser point ci permette di abbassare i costi della seduta offrendo lo stesso servizio, con la stessa alta qualità, ma ad un prezzo scontato del 60%. E non come promozione per un periodo limitato o come pacchetto in offerta, ma un prezzo fisso per tutti, uomini e donne, e indifferentemente dalla zona su cui si sceglie di effettuare l’epilazione”.

“Lavoriamo con dei protocolli prefissati e organizzati – specifica Stefania – studiati appositamente per il cliente che sa in quali date deve venire a fare la seduta e, inoltre, in questo modo riusciamo a velocizzare i tempi di trattamento e ad ottimizzare i risultati. Avendo poi due macchine per epilazione laser riusciamo a soddisfare più persone, e proporre con un prezzo molto competitivo come quello che da oggi proponiamo nel nostro centro, viene facilitato l’accesso al servizio a tutti. Inoltre, chi decide di acquistare un pacchetto da 10 sedute, che sono quelle generalmente necessarie per un risultato ottimale, ha anche la possibilità di effettuare pagamenti rateizzati”.

Il centro Estè Beauty Clinic è specializzato in trattamenti di estetica avanzata, propone tecnologie innovative come il Vacutherm, uno specifico macchinario che combina l’efficacia dell’attività fisica sul tapis roulant all’effetto vacuum,( il sottovuoto), e a quello termico, cioè gli infrarossi. Nel centro Estè Beauty Clinic il Vacutherm, come altri servizi, ha una stanza dedicata: una piccola palestra riservata al cliente, con il bagno e la doccia.

“All’interno del macchinario si può camminare, correre o alternare le due opzioni. Cambiando programmi di lavoro si possono bruciare fino a 1500 calorie in un’unica seduta di 30 minuti e con questo trattamento c’è una riattivazione del metabolismo basale del 17%, perché si fanno più attività in contemporanea”, prosegue Stefania Vespa -. Con l’esercizio costante si ottengono dei risultati evidenti nella perdita di centimetri e un miglioramento della microcircolazione e l’eliminazione del grasso in eccesso”, aggiunge.

“Dopo sempre una prima fase di consulenza con la cliente, in base alle sue esigenze, facciamo uno studio a 360° degli obiettivi da raggiungere: in omaggio offriamo una valutazione della composizione corporea con la bilancia impedenziometrica, la Bia, con cui vediamo la massa magra e la massa grassa del cliente per capire i risultati da ottenere. Collaborando, inoltre, con una azienda italiana di integratori, abbiamo la possibilità di fare consulenza nutrizionale gratuita ai clienti e un piano alimentare specifico dedicato a chi usa il Vacutherm. Per questo tipo di trattamento proponiamo abbonamenti mensili, come in palestra, in quanto, se fatto con costanza, il Vacutherm è un allenamento ideale per chi vuole ottimizzare i risultati dello sport, per chi vuole dimagrire e per chi ha poco tempo da dedicare all’attività fisica”, conclude Stefania.