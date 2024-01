L’AQUILA: CENTRO STUDIO ISTITUTI LEONARDO, DOMENICA L’INAUGURAZIONE

L’AQUILA – “Un valore aggiunto per la nostra comunità e un modo efficace per contrastare l’abbandono scolastico, andando incontro alle esigenze degli studenti atleti, spesso costretti a trascurare gli studi a causa degli impegnativi allenamenti. Una sfida che accolgo con entusiasmo”.

Così, in una nota, Claudia Pagliariccio, consigliere comunale dell’Aquila da tempo impegnata nel sostegno didattico per scuole di ogni ordine e grado, nell’annunciare l’inaugurazione del nuovo Centro studio Istituti Leonardo, prevista per domenica 28 gennaio, alle ore 17.30, in via Saragat n°50, a L’Aquila.

Durante l’evento sarà possibile scoprire tutti i corsi di studio e i percorsi professionalizzanti disponibili.

“L’istruzione è un pilastro fondamentale nella vita di ogni individuo e, attraverso la collaborazione con gli Istituti Leonardo, siamo in grado di offrire un’istruzione di alto livello, con orari e programmi personalizzati adatti a diverse esigenze. I nostri corsi professionalizzanti contribuiranno inoltre a formare personale qualificato per il mondo del lavoro”, spiega Pagliariccio.

Fondata nel 2005, la scuola privata Istituti Leonardo si è dedicata inizialmente a supportare giovani atleti impegnati in intensi allenamenti agonistici, offrendo loro l’opportunità di completare i loro studi. Con il tempo, gli Istituti Leonardo hanno ampliato il loro focus, fornendo opportunità educative a coloro che non hanno potuto terminare i loro percorsi scolastici tradizionali.

Mantenendo stretti legami con le associazioni sportive e collaborando con varie società professionali a livello internazionale, hanno sviluppato un’ampia gamma di programmi di studio. Questi includono il recupero di anni scolastici, esami di maturità, scuola serale, corsi di recupero per studenti e corsi professionali.

Dal 2020, l’introduzione del progetto franchising ha permesso agli Istituti Leonardo di estendere i loro servizi educativi su scala nazionale, grazie alla collaborazione di imprenditori e formatori che utilizzano risorse e metodi formativi all’avanguardia.