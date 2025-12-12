L’AQUILA: CENTROSINISTRA, “ALLARME POVERTA’, COMUNE DIA RISPOSTA, SI ISTITUISCA TAVOLO”

L’AQUILA – “In città i dati parlano chiaro: la povertà è in aumento e l’amministrazione continua a non dare risposte adeguate”.

È quanto affermano le consigliere ed i consiglieri comunali Stefania Pezzopane, Paolo Romano, Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini, componenti della III Commissione consiliare, a seguito della conferenza stampa tenuta questa mattina dopo riunione dell’organo consiliare sul contrasto alla povertà convocata su loro richiesta.

Durante la seduta sono state ascoltate alcune associazioni del territorio – tra cui Vincenziane, Casa del Volontariato e Punto Luce – che hanno confermato un quadro allarmante: le richieste di aiuto continuano a crescere e riguardano un’utenza sempre più trasversale, non solo straniera ma composta da molti aquilani, giovani, anziani con pensioni basse e famiglie che, a causa della perdita del lavoro o della precarietà, non riescono più a sostenere le spese essenziali.

Le consigliere ed i consiglieri denunciano come, “a un anno dalla precedente Commissione dedicata al tema, nulla di quanto allora concordato sia stato realizzato. Le associazioni, presenti anche in quella occasione, hanno espresso forte delusione per l’assenza di un confronto strutturato con il Comune, sottolineando la mancanza di una visione complessiva per affrontare un’emergenza sociale in rapido peggioramento. Alla riunione non era presente l’assessora competente, Tursini, ma l’assessora Lancia, che ringraziamo perché ci ha messo la faccia ma che ovviamente non era a conoscenza degli impegni assunti in precedenza – afferma l’opposizione – e questo conferma una scarsa attenzione politica e amministrativa al tema. Abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Fabio Frullo di riconvocare subito la 3′ commissione con la presenza dell’ assessora Tursini e delle associazioni e no profit impegnato nel contrasto quotidiano alla povertà”.

Particolare preoccupazione desta, inoltre, il ritardo nell’erogazione del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà, istituito nel 2019 dai governi di centrosinistra e trasferito ai Comuni proprio per sostenere le fasce più fragili.

“La dirigente ci ha comunicato che si sta completando in questi giorni l’erogazione dei fondi del 2022. È una situazione inaccettabile: mentre le difficoltà delle famiglie aumentano, le risorse restano bloccate per lentezze amministrative e per la carenza di personale negli uffici dedicati”, dichiarano consigliere e consiglieri, che criticano anche la scelta dell’amministrazione di potenziare staff non operativi sui servizi sociali mentre gli uffici che dovrebbero garantire risposte rapide sono sottorganico.

Per queste ragioni il centrosinistra annuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a istituire un tavolo permanente tra Comune e associazioni, a potenziare gli uffici del welfare, ad accelerare la distribuzione dei fondi disponibili e a rafforzare l’attenzione sui problemi abitativi, con la proposta di creare una struttura di accoglienza per chi è privo di alloggio. “Il 1° gennaio inizierà l’anno che vedrà L’Aquila Capitale italiana della Cultura. Vorremmo che fosse anche capitale di una cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del rispetto per chi vive situazioni di fragilità. Non possiamo celebrare questo titolo ignorando chi soffre”, concludono Pezzopane, Romano, Giannangeli e Rotellini.