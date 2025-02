L’AQUILA: CENTROSINISTRA, “FI CHIAMA IN SOCCORSO OPPOSIZIONI PER CONVINCERE SANTANGELO A DIMETTERSI”

L’AQUILA – “Ci lascia francamente interdetti che Forza Italia chiami in soccorso i consiglieri di opposizione in Consiglio comunale per risolvere una disputa interna al proprio partito. Sbigottiti e increduli, considerato che il vicesegretario provinciale lancia un appello alle forze di centrosinistra per fare pressione sul segretario regionale affinché convinca il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, a lasciare l’incarico per dedicarsi al ruolo acquisito in Regione”.

È quanto si legge in una nota inviata dal Partito democratico per conto “dei consiglieri di minoranza del Comune dell’Aquila”.

Nel comunicato rispondono alle dichiarazioni di Giorgio De Matteis, vice segretario provinciale di Forza Italia che ha evidenziato le incongruenze all’interno del suo stesso partito, a seguito del licenziamento da parte della Asl 1 di Manuela Tursini, che ha rinunciato ad un posto di dirigente scegliendo di rimanere assessore al Sociale. In particolare De Matteis è tornato a sollecitare le dimissioni di Roberto Santangelo, chiedendo di rinunciare al ruolo di presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, per una questione di “opportunità”, in quanto assessore regionale al Sociale e alla Cultura, eletto alle Regionali dello scorso marzo con circa 9mila voti, al quale aveva fatto campagna elettorale per poi litigarci furiosamente, e al coordinatore abruzzese di Forza Italia Nazario Pagano.

“Un pensiero va alla opposizione che vive come la bella addormentata tale situazione. Sarebbe interessante conoscere i motivi di questo tombale silenzio, in altre epoche destra o sinistra, che dir si voglia, hanno avuto un ruolo serio vero. Oggi tacciono, perché? Ah, a saperlo!”, le parole di De Matteis.

Quindi la replica delle opposizioni di centrosinistra: “da una successiva nota stampa dei vertici provinciali di Forza Italia, questa volta indirizzata al consigliere regionale Mariani, sembrerebbe evincersi che dietro l’annullamento del contratto all’assessora Tursini da parte della ASL ci sia stata piuttosto la pressione da parte di qualche esponente di spicco del centrodestra, con tutti gli indizi che portano proprio a quel Santangelo a cui oggi si chiede di fare un passo indietro con la rinuncia alla carica di presidente del Consiglio comunale”.

“Nulla da obiettare sulle questioni etiche sollevate da De Matteis, ma capirà anche lui che non può essere l’opposizione a risolvere una guerra intestina senza esclusione di colpi. Perché se le forze di centrodestra sono impegnate da anni in una continua battaglia interna per spartirsi poltrone e incarichi, le forze progressiste cittadine sono concentrate, al contrario, a risolvere i problemi dei cittadini causati dalla pessima amministrazione Biondi; alla richiesta di aiuto di Forza Italia, rispondiamo dunque con un controappello: siano loro a darci una mano nel trovare soluzione ai problemi che affliggono cittadine e cittadini”.

“Inizino già dalla prossima settimana, sostenendo l’ordine del giorno che presenteremo nel Consiglio comunale riunito in seduta straordinaria per impegnare l’amministrazione all’adeguamento sismico di tutte le scuole cittadine. Ci aiutino a bloccare le politiche mortali messe in atto della giunta Biondi sul centro storico, a superare il degrado e l’isolamento che imperversa nelle frazioni, a salvare il destino delle società partecipate comunali, alcune delle quali sono a rischio fallimento”.

“Un passo indietro in seno all’attuale amministrazione comunale in tanti dovrebbero valutare di farlo visti i disastri commessi in questi anni, ma con il solo obiettivo di far fare un passo in avanti alla nostra amata comunità. Noi su questo piano sempre ci batteremo”, concludono.