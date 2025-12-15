L’AQUILA: CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA IL 16 DICEMBRE

L’AQUILA – Il prossimo 16 dicembre, a partire dalle ore 13, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio di questo capoluogo, si terrà una maratona di lettura dell’opera “L’ avventura d’un povero cristiano” di Ignazio Silone, organizzata dalla Prefettura dell’Aquila e aperta a tutta la cittadinanza.

A seguire, avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025. L’ambita onorificenza, istituita con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è destinata a coloro che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, nonché nell’esercizio di pubbliche cariche, nelle attività a fini sociali, filantropici e umanitari, e per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Riceveranno la distinzione onorifica i seguenti cittadini: Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: -Ing. Eutizio Di Gennaro, Direttore Coordinato speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: -Dott.ssa Antonella Bovini Presdiente fondazione antiusura Jubilaeum -Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri Dott. Antonio Calvacchi, -Signora Cinza Cipriani e Signor Adelfo Marcangeli fondatori dell’Associazione “Edoardo Marcangeli Onlus”, -Sig. Silvio Catonica Funzionario amministrativo in quiescenza del Ministero dell’Istruzione, -Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza Dott. Massimiliano De Santis, -Don Daniele Pinton Rettore presso S. Maria del Suffragio e Direttore presso Istituto Superiore di Scienze Religiose, -Sig. Marco Dal Puppo Consulente presso Italpol Vigilanza, -Ispettore della Polizia di Stato Sig. Pasqualino Iulianella, -Luogotenete C.S. dell’Arma dei Carabinieri Giustino Corpetti.