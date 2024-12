L’AQUILA – Come ogni 4 dicembre, anche oggi si celebra Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco. Una giornata che è occasione per trarre il bilancio dell’attività annuale dei vari comandi. Anche all’Aquila si è tenuta una cerimonia con autorità civili, religiose e con tanti vigili del fuoco da sempre molto amati dalla popolazione locale. In particolare è stata celebrata una messa nella parrocchia di via Strinella e poi cerimonia nel comando.