L’AQUILA: CHAMPAGNE, WHISKY, GIN TRAFUGATI DAL SUPERMERCATO, ‘PARTY’ FINITO PER 3 DONNE, ARRESTATE

L’AQUILA – Faticano a contenere sotto le vesti delle bottiglie di liquori che, in parte, si disperdono sul ciglio strada. Per questo tre donne, ieri pomeriggio, lungo la statale 17 alla periferia est dell’Aquila, sono state notate e bloccate dai carabinieri del radiomobile. Le giovani, di età compresa tra i 23 e i 36anni, si erano allontanate dal vicino supermercato, inseguite dal direttore del negozio nel tentativo di recuperare la merce sottratta dagli scaffali del supermercato.

Una refurtiva di 24 bottiglie tra whisky, champagne e gin di fattura pregiata, pari al valore di oltre 700 euro, che è stata interamente recuperata e restituita al responsabile commerciale dell’attività presa di mira.

Per le tre donne, con precedenti specifici, tutte provenienti da un campo rom della capitale, è scattato l’arresto in flagranza per concorso in furto aggravato. I fatti, per come ricostruiti dai militari dell’Arma, sono stati relazionati al p.m. di turno presso la procura della Repubblica dell’Aquila, che ha richiesto, al giudice dello stesso tribunale, la convalida insieme al rito direttissimo per tutte le indagate che, nell’attesa del processo, restano in custodia presso le camere di sicurezza della caserma.