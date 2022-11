“L’AQUILA CHIAMA ROMA”: COMITATO COLLEGAMENTI FERROVIARI VELOCI PORTA TEMA A EVENTO AZIONE

L’AQUILA – “Sono orgogliosa del lavoro fatto dal Comitato L‘Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci per inserire nell’agenda dei nostri rappresentanti politici la necessità per il territorio di essere ricompreso nella mappatura delle grandi infrastrutture. Abbiamo incontrato numerose personalità con ruoli attenenti alla causa sia tecniche sia politiche in ogni schieramento, abbiamo cercato di sensibilizzare tutti sul futuro dell’Abruzzo interno e sulla necessità di dare valore all’immensa opera di ricostruzione post sisma che si sta portando avanti”.

Così, in una nota, Roberta Gargano, del Comitato L‘Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci, che annuncia per sabato 3 dicembre, all’Aquila, un incontro con gli onorevoli Carlo Calenda e Giulio Cesare Sottanelli, in occasione della presentazione del libro del leader di Azione “La libertà che non libera” che si terrà all’Auditorium Renzo Piano a partire dalle 16.

“L’Aquila a un’ora da Roma con un trasporto pubblico sostenibile attrarrebbe nuova popolazione, turisti e mercati e renderebbe davvero attraversabile l’Italia centrale – si legge ancora nella nota – Per l’Abruzzo, regione orograficamente complessa, non si può parlare di “linea ferroviaria”, bisogna sposare il concetto di ‘rete ferroviaria’, concentrare sforzi e indirizzare le tante risorse economiche spendibili e programmabili in questo periodo per migliorare i collegamenti dell’intera provincia aquilana e di quella teramana così come per le zone costiere”.

“Vogliamo crescere insieme a tutto il nostro territorio regionale, con un’idea progettuale completamentare a quanto già presente sui tavoli con RFI”.

“Un grande ringraziamento va al consigliere Enrico Verini e all’intero gruppo cittadino di Azione che hanno voluto individuare il collegamento ferroviario come tema principale per la nostra terra: senza infrastrutture non abbiamo futuro”, conclude.