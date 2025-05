L’AQUILA: CHIUDE IL BLISS DISCO CLUB, “SCELTA DOLOROSA MA PRONTI PER NUOVA SFIDA”

L’AQUILA – Chiude il Bliss Disco Club di Monticchio, all’Aquila.

L’annuncio è stato diffuso sui social: “Prima di essere smantellato per sempre, domani notte il Bliss Disco Club di Monticchio accenderà per l’ultima volta le luci, i colori del famoso tunnel e i suoni che nell’ultimo decennio hanno scritto una pagina di storia del mondo della notte aquilana facendo divertire migliaia e migliaia e migliaia di persone di tutte le età”.

“La decisione – viene spiegato – non è stata affatto semplice e comunque dolorosa per tutti noi. Ma la voglia e l’ambizione di affrontare una nuova sfida ci ha spinti a prendere questa scelta. Dopo essere cresciuti ed esserci consacrati in questa splendida città, che ringraziamo per averci dato questa possibilità, è arrivato il momento di metterci in gioco in un’altra località dove il Bliss Disco Club continuerà a scrivere la sua bellissima storia”.

“L’ultima serata di domani per scelta è stata dedicata ai ragazzi delle scuole superiori per fargli vivere da vicino il vero concetto di discoteca. Perché la gente della notte sopravviverà sempre”.

“Il primo ringraziamento va a tutti VOI che siete stati il nostro motore e ci avete sostenuto fino alla fine con la vostra energia che difficilmente ritroveremo altrove! Un ringraziamento va anche a tutti gli artisti che hanno onorato il nostro palco e la nostre consolle! Infine volevamo ringraziare di cuore tutti quelli che anche per una sola volta, siete stati tantissimi, hanno lavorato/collaborato e fatto sacrifici in questo locale!”.

Infine, viene ricordato, “lo staff della Bliss Events continuerà ad essere presente in Città con i suoi eventi musicali e non solo! Stay Tuned”.