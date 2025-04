L’AQUILA: CHIUDE IL CORNER PUB, “E’ UN TRISTE ADDIO, CON CANTIERI IN CENTRO CALO INCASSI DEL 70%”

L’AQUILA – “In questi giorni già tristi per la ricorrenza del sisma che colpì la città il 6 aprile del 2009, è con immenso dispiacere e un gran vuoto nel cuore che annuncio la triste notizia: il Corner Pub, aperto dal 1999, chiuderà per sempre i battenti! Purtroppo non si tratta di un arrivederci ma di un addio”.

Ad annunciarlo, in una nota inviata ad AbruzzoWeb è lo stesso titolare, Ralph Aureli, imprenditore noto in città che per anni ha gestito lo storico locale The Corner pub, riaperto dal 2021 nella centralissima via Indipendenza, traversa di Piazza Duomo, dopo l’esilio post sisma in via della Croce rossa.

“Siamo tornati in centro storico quattro anni fa dopo esserci collocati per 10 lunghi anni in viale della Croce rossa a causa del terremoto, ma dopo soltanto un anno dal trasferimento in centro abbiamo dovuto resistere ai lavori di rifacimento di Piazza Duomo che, sebbene sarebbero dovuti durare solo un anno, purtroppo sono proseguiti per più del doppio!”, spiega Aureli che già più volte aveva denunciato la difficile situazione”.

“Una volta finita Piazza Duomo – aggiunge -, da settembre e in seguito, con i primi freddi, abbiamo dovuto continuare a resistere, assistendo a un calo del 70% degli incassi, cosa mai registrata prima nonostante la crisi che da anni ha colpito le imprese, causato dalla trasformazione della piazza e delle vie d’accesso in isola pedonale che, in assenza di un piano ben strutturato sui parcheggi, ha contribuito a desertificare la zona di Piazza Duomo e del Corso”.

“Quando un’attività chiude le cause sono molteplici ed è giusto sottoporsi ad una feroce autocritica facendo un bilancio delle scelte fatte. Eppure, dopo attenta valutazione sono giunto alla conclusione che noi ce l’abbiamo messa tutta, garantendo sempre la qualità dei piatti e del servizio a fronte di prezzi corretti, selezionando sempre le migliori birre e mantenendo il locale piacevole e accogliente. Credo invece che siano mancate le scelte giuste per aiutare a ripopolare il centro storico da parte di chi ci governa a livello locale. Credo sia mancato il sostegno a chi ha voluto concretamente investire in questa città. Ora potete trarre voi le conclusioni! In 40 anni di questo lavoro mai avrei pensato a questo triste epilogo”.

“Vorrei che adesso facessero un serio esame di coscienza il Sindaco, il Vicesindaco, i vari assessori e tutta l’attuale amministrazione, la peggiore da quando ne ho memoria. Mando un grande in bocca al lupo a tutti i miei colleghi, quelli onesti, quelli che non hanno mai preferito compiacere un’amministrazione capace solo di negare l’evidenza. Un grande abbraccio a tutti i nostri clienti vecchi e nuovi, a quelli che sono sempre venuti a trovarci e anche a quelli che non sono più venuti, grazie d’aver creduto in noi e perdonatemi per non essere riuscito a fare di più!”, conclude.