L’AQUILA: CHIUDE YAMAMAY AL GLOBO, “CRISI COVID DECISIVA INSIEME AD ALTI COSTI DI GESTIONE. SIAMO GIA’ IN LOCKDOWN, MA E’ ‘MASCHERATO’”

L’AQUILA – Chiude il negozio di intimo Yamamay del centro commerciale Globo Center dell’Aquila.

La notizia è stata data in serata dalla titolare, l’imprenditrice aquilana Luana Bonomo, con un post su Facebook.

“La situazione difficile che si è venuta a creare con il Covid-19 ha dato una ‘spinta’ decisiva, ma in negativo – spiega Bonomo ad AbruzzoWeb – in un contesto, purtroppo, di alti costi da sostenere in un’annata segnata proprio dal Coronavirus”.

“Nonostante le perdite del primo lockdown – continua – ci siamo tenuti in piedi, anche perché la nostra clientela non è mai ‘scesa’ come numero, anzi. Però, con questa nuova ondata di contagi, pur senza un lockdown ufficiale, dichiarato, siamo finiti dentro un lockdown ‘mascherato’, con la gente che esce sempre meno e con una paura generale dovuta a quanto sta accadendo in ambito sanitario. Io, però, ho affrontato delle spese per riaprire e per restare aperta, ho cercato, da mamma, di tutelare in tutto e per tutto le due dipendenti rimaste per non farle restare senza lavoro, ma non è servito a niente. Anche perché alcune voci, come l’affitto, hanno subito degli aumenti assolutamente insostenibili”.

“La verità è che in generale siamo in una situazione gravissima, se non si batte il virus, se non si tutela la sanità in questa lotta durissima e se il governo non sostiene economicamente chi sta rischiando davvero di chiudere tutto, non so come andrà a finire”, continua Bonomo senza nascondere l’amarezza.

“In ogni caso, io non mi arrendo – conclude – e proverò, quando le condizioni, spero, saranno migliori, a ricominciare daccapo. Bisogna lottare, non dobbiamo perdere la speranza. Ma adesso non posso fare altro che chiudere”. Roberto Santilli

