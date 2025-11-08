L’AQUILA: CHIUSA L’EDICOLA VICINO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA, LA STRUTTURA E’ IN VENDITA

L’AQUILA – Ancora un segnale sulla crisi dell’editoria: l’altra sera ha chiuso i battenti per sempre l’edicola davanti al palazzo di giustizia dell’Aquila. E un cartello indica anche che la struttura è in vendita. Secondo quanto si è appreso sono falliti i tentativi di cambiare merceologia con un possibile nuovo acquirente. Una chiusura quanto mai significativa considerando che la posizione di quella rivendita era abbastanza buona in un punto di via XX Settembre trafficato e non lontano da due bar molto frequentati a fronte di una buona gestione dell’esercizio. Ora saranno una dozzina o poco più le edicole ancora aperte nel capoluogo di regione.

A nulla è servito il fatto che l’Amministrazione comunale per favorire la ripresa economica delle edicole ha previsto una riduzione del 70% sul canone patrimoniale dovuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, relativo all’occupazione permanente tramite chioschi destinati al commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

La situazione aquilana riflette quella nazionale dove le edicole in venti anni sono passate da 36mila a 11mila a causa della flessione delle vendite dei giornali cartacei e della concorrenza di nuove tecnologie.