L’AQUILA: CHIUSURA NOTTURNA DI VIA PESCARA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 MARZO

L’AQUILA – “Per consentire alla ditta esecutrice di effettuare lavori sull’impianto metanifero, si rende necessaria la chiusura di via Pescara nel tratto compreso tra via Strinella e via Antonio Panella”.

È quanto si legge in una nota trasmessa dalla Polizia Municipale dell’Aquila che prosegue: “l’ordinanza numero 32 del 27.01.2025 contiene le limitazioni al traffico relative al tratto sopra indicato di via Pescara. Nello specifico, dalle ore 21 alle ore 6 di ogni giorno, nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 7 marzo 2025, viene istituita la chiusura della carreggiata stradale con contestuale divieto di transito veicolare, (ad eccezione dei mezzi d’opera e dei veicoli dei residenti del tratto stradale interessato); è altresì istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione a queste limitazioni e ad utilizzare strade alternative a quella interdetta alla circolazione.”