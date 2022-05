L’AQUILA: CHIUSURA NOTTURNA GALLERIA COLLEMAGGIO PER RIPULITURA E ADEGUAMENTO SEGNALETICA

L’AQUILA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripulitura e adeguamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale della galleria di via Caldora, da domani 3 maggio fino a sabato 7 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, con ordinanza del Settore Opere pubbliche è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del tunnel di Collemaggio, tra via Giacomo Caldora e via Josè Maria Escrivà.