L’AQUILA: CHIUSURA PARZIALE VIA SALLUSTIO LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

L’AQUILA – “Nella giornata di lunedì 20 novembre, dalle 7 del mattino alle 18, sarà chiusa al traffico la parte bassa di via Sallustio, all’Aquila”.

È quanto comunica in una nota l’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “per consentire il montaggio di una gru, il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 436 del 30.10.2023, nella quale viene disciplinata la chiusura al traffico veicolare della porzione di via Sallustio compresa tra Via Antonelli e via Dell’Annunziata. Sarà garantito sia il traffico pedonale che l’accesso ai residenti, i quali potranno transitare per Via Garibaldi, Via Cascina e via Bafile, percorrere via Camponeschi ed accedere così al di sopra dell’area interclusa di via Sallustio. Siamo spiacenti per questa ennesima modifica alla viabilità cittadina ma siamo di certo tutti consapevoli che queste chiusure sono necessarie al fine di completare il doveroso processo di ricostruzione della nostra città”.

“Tendo a sottolineare che nell’ottica di arrecare il minor disagio possibile alla già complicata situazione della viabilità cerchiamo di concentrare le lavorazioni in orario notturno, come per viale della Croce Rossa, oppure nelle giornate di sabato, per la parte alta di via XX Settembre, ed in questo caso, trattandosi di un’arteria diretta alle zone centrali della città, ricche di negozi ed attività commerciali, di lunedì, giornata nella quale le stesse attività spesso fruiscono di mezza giornata di riposo”.

“Il principio è quello di permettere alle ditte impegnate nella ricostruzione di terminare i lavori, al fine di consentire il rientro nelle proprie abitazioni a chi ancora ne è rimasto fuori a causa del sisma, per tornare a quella normalità di cui tutti quanti noi aquilani sentiamo il bisogno”, conclude l’assessore Cucchiarella.