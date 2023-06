L’AQUILA: CHIUSURA TEMPORANEA NOTTURNA DI VIA DELLE GRAZIE E VIA TORREGGIANI

L’AQUILA – Al fine di consentire alla Gran Sasso Acqua S.p.A l’esecuzione di lavori per allacci idrici e fognari, nei giorni di lunedì 5 e martedì 6 giugno verranno chiuse al transito veicolare, con divieto di sosta con rimozione, via delle Grazie (dall’intersezione con via dei Sardi a via Salvatore Massonio) e di via dei Torreggiani, (tra l’incrocio con via delle Grazie e piazza San Flaviano), nel centro storico dell’Aquila.

Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella.

“Nello specifico – dichiara l’assessore Cucchiarella – i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 22 alle 6 di ciascuna giornata e durante le ore diurne la sede stradale tornerà praticabile anche per le automobili. Scusandoci per gli eventuali disagi causati, siamo certi della collaborazione di residenti e dei titolari delle attività che si trovano nella zona, affinché vengano rispettate le limitazioni per consentire alla Gran Sasso Acqua di terminare le lavorazioni, peraltro indispensabili, nei tempi stabiliti”.

L’ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_498040_0_2.html

