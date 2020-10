L’AQUILA, CHIUSURA YAMAMAY: GLOBO SMENTISCE AUMENTO AFFITTO, “COMMERCIANTI AIUTATI CON AGEVOLAZIONI”

L’AQUILA – Ha fatto discutere e continua a far discutere la chiusura del negozio di intimo Yamamay dell’Aquila, all’interno del centro commerciale Globo Center.

AbruzzoWeb ha contattato ieri sera la titolare Laura Bonomi, che in un post su Facebook aveva da poco annunciato la chiusura del negozio e che a questo giornale ha spiegato i motivi di una scelta dolorosa: crisi dovuta all’emergenza Covid-19 e aumento dei costi di gestione, tra cui l’affitto del locale.

Quest’ultima ‘voce’, però, è smentita dai vertici del centro commerciale, che hanno contattato AbruzzoWeb per dichiarare che “Non ci sono stati aumenti di affitto. Anzi, ai commercianti sono state applicate delle riduzioni sui canoni di locazione come “Sostegno alla ripresa delle attività post Covid-19 da parte della Concedente”, come si legge su una circolare della società Cosmo Spa che aggiunge: “In caso di puntuale ed integrale pagamento da parte vostra dei canoni di locazione/affitto maturati al 31.05.2020, da effettuarsi in un’unica soluzione nel periodo 24.08.2020-31.08.2020, in aggiunta alle agevolazioni concesse dal Governo in materia di credito di imposta, al fine di consentire la ripresa economica dell’attività commerciale, propone: – uno sconto straordinario una tantum pari a 2 mensilità del canone di affitto/locazione per i mesi di giugno e luglio 2020; – riduzione pari al 25 per cento del canone di affitto/locazione dovuto per il periodo 01.08.2020-31.12.2020”.

“A gennaio 2020 – spiegano quindi fonti del Globo a questo giornale – per il locale Yamamay il canone di locazione è tornato alla cifra stabilita come da contratto, dopo un periodo in cui era stato ridotto. E nel 2020 sono state attivate delle agevolazioni che hanno aiutato, in un periodo difficile per tutti noi, i commercianti di questo centro commerciale”.

“Spiace dover leggere di aumenti di affitti quando, al contrario, sono state messe in campo delle misure straordinarie per dare modo ai commercianti di ‘respirare’ in un contesto di crisi generale. Con certe dichiarazioni viene fuori un’immagine di questo centro commerciale che non corrisponde a quella reale”, concludono. (r.s.)

