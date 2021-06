L’AQUILA, CIBO DI TRAVERSO: BIMBA DI UN ANNO SOCCORSA AL VILLAGGIO MAP DI MONTICCHIO

L’AQUILA – Attimi di paura, ieri, al villaggio Map di Monticchio, dove una bambina di appena un anno è stata soccorsa in preda alle convulsioni, probabilmente dopo aver ingerito un corpo estraneo mentre mangiava.

A intervenire, come si legge sul quotidiano Il Centro, polizia e 118. Nel corso della cena la bimba ha iniziato a tossire e la situazione è andata via via peggiorando, tanto da indurre i genitori a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Non sono emersi, al momento, elementi penalmente rilevanti e il caso è stato trattato come un evento del tutto accidentale.