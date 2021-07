L’AQUILA – Brutta caduta questa mattina all’Aquila, in via Ugo Piccinini, per un ciclista.

A causare la caduta serebbe stata stata la presenza delle rotaie della mai costruita metropolitana di superficie. Da quanto appreso, il ciclista è stato trasportato a bordo dell’ambulanza del 118, intervenuta sul posto, al pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore”.

Qualora fosse confermata la caduta causa rotaie, sarebbe l’ennesimo incidente di questo tipo all’Aquila.(red.)