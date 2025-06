L’AQUILA: CICLISTA IN OSPEDALE DOPO UNA PUNTURA D’INSETTO, NIDI DI VESPE NEUTRALIZZATI DAI POMPIERI

L’AQUILA – Con il caldo anche all’Aquila torna l’allarme per il rischio di punture di insetto. Una turista, infatti, due giorni fa è finita in ospedale per una puntura. La donna, che era in bici, è stata punta mentre stava percorrendo la strada che conduce alla frazione di Filetto. Subito è scattato l’allarme e il 118 ha deciso di far intervenire l’eliambulanza del servizio Abruzzo Soccorso del capoluogo di regione temendo uno choc anafilattico per una ipotetica allergia. Ora la donna sta bene ma la paura c’è stata come sempre avviene in casi simili. Del resto la stessa turista ha riferito che quando è giunta nell’aquilano aveva portato con se alcuni farmaci ma non quelli per fronteggiare questo genere di emergenza che avrebbe potuto assumere subito dopo lo spiacevole episodio.

Per restare in tema va aggiunto che in questi ultimi giorni ci sono stati alcuni inteventi all’Aquila da parte dei vigili del fuoco i quali sono stati chiamati per neutralizzare diversi nidi di vespe.