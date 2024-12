L’AQUILA: CICOLANI, IL 2024 E’ GIA’ STORIA. LA PALESTRA OLYMPUS CLUB ESEMPIO DI PASSIONE E CORAGGIO

L’AQUILA – Sta per chiudersi un 2024 a dir poco storico e pieno di soddisfazioni per Antonio Cicolani, titolare della palestra Olympus Club di Via Rocco Carabba n.22, aperta ventiquattrore su ventiquattro anche durante le feste.

Si tratta, infatti, dell’anno in cui il due volte campione italiano di bodybuilding, pioniere del settore non soltanto all’Aquila, ha spento sessanta candeline e come “regalo” ha deciso di far crescere ulteriormente la sua attività che, sempre nel 2024, ha raggiunto il traguardo dei quarant’anni dalla prima apertura nella sua Scoppito (L’Aquila).

E lo ha fatto, Cicolani, con il consueto massimo impegno e con il grande rispetto che nutre per i suoi iscritti, investendo per ampliare la palestra con l’apertura – accanto al numero 22 di Via Rocco Carabba – di una struttura dedicata alla parte inferiore del corpo, il tutto dopo aver messo a disposizione degli iscritti ulteriori attrezzature nuove e moderne, tutte rigorosamente marchio Panatta.

Scelte che non fanno altro che confermare l’enorme passione che hanno consentito a Cicolani di essere un punto di riferimento del centro Italia e di essere apprezzato e stimato in tutta la nazione, tra l’altro in un “momento” economico generale in cui gli imprenditori tendono a non investire, a riprova della passione e del coraggio del giovanissimo sessantenne simbolo del bodybuilding italiano. (red.)