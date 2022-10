L’AQUILA, CIFRE TARI SBAGLIATE: “ERRORE DI STAMPA”, COMUNE DEVE RINVIARE MODULI

L’AQUILA – Numerose le segnalazioni negli ultimi giorni all’Aquila per un errore contenuto nel bollettino inviato dal Comune per pagare la Tari: gli F24 per il versamento non presentano infatti la cifra corretta, e non vengono accettati negli uffici postali.

E così, ad esempio, a chi deve pagare 140 euro, è stato recapitato un bollettino che riporta la cifra 1,40, cioè con la virgola messa un paio di cifre prima.

Il problema è stato segnalato al Centro da diversi lettori, che hanno riferito di un caso diffuso a tanti utenti in fila alle Poste.

Il vicesindaco con delega alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, Raffaele Daniele, ha spiegato che “si tratta di un errore di stampa del Ced”, il centro di elaborazione dati. E così si dovrà attendere l’arrivo di nuovi moduli.