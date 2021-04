L’AQUILA: CINEMA TEATRO ZETA RIAPRE IL 30 APRILE CON PROIEZIONE DA OSCAR DI NOMADLAND

L’AQUILA – Ancora Zeta, è il caso di dire: dopo gli streaming proposti dalla compagnia teatrale negli ultimi mesi, questa volta si riapre davvero ed in presenza nella sala del Cinema Teatro Zeta di via Rodolfo Volpe , con un film straordinario: Nomadland.

“Riaprire è un segno di liberazione e speranza, dopo tanti mesi pesanti ed interminabili. Per fortuna le attività della compagnia non si sono mai fermate! Ma accogliere il pubblico dal vivo è un’altra storia. – scrive in una nota il direttore del Cinema Teatro Zeta Manuele Morgese – L’impegno sociale e pluriennale sul territorio per la diffusione della cultura e dello spettacolo, dopo il riconoscimento della sala da parte del Ministero, come cinema d’essai, viene ribadito con questa importante e repentina riapertura. Come Teatrozeta, Cinemazeta non fa “business”, fa cultura. Ed oggi “fare cultura” vuol dire ancora di più “scegliere” e soprattutto essere liberi, essere artisti”. Il film sarà proiettato dal 30 aprile per 2 settimane. A fine maggio poi torneranno le attività del Teatro.

NOMADLAND

Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 4 candidature e vinto 2 Golden Globes, 7 candidature e vinto 4 BAFTA, 8 candidature e vinto 3 Satellite Awards, ha vinto un premio ai British Independent, Il film è stato premiato a National Board, 6 candidature e vinto 4 Critics Choice Award, 5 candidature e vinto 4 Spirit Awards, ha vinto un premio ai Directors Guild, ha vinto un premio ai Producers Guild.

Il film è stato premiato a AFI Awards, ha vinto 4 NSFC Awards, Al Box Office Usa Nomadland ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 2,1 milioni di dollari e 503 mila dollari nel primo weekend