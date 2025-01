L’AQUILA: CINGHIALE PASSEGGIA INDISTURBATO LUNGO VIA ROMA, A MARGINE DELLA MOVIDA DEL GIOVEDI’

L’AQUILA – A margine della movida del giovedì sera a L’Aquila, una cittadina ha immortalato questa notte e inviato a questa redazione, un breve video di un cinghiale che passeggia indisturbato lungo via Roma.

È la prima volta, almeno in tempi recenti, che nel cuore del centro storico dell’Aquila, viene avvistato un ungulato. Altri avvistamenti si sono registrati, in questo caso interi branchi, nella frazione di San Giacomo a novembre, in via Antica Arischia ad ottobre, poi a maggio al parco del Sole. Numerosissime invece le le scorribande di cinghiali nelle zone più periferiche della città.