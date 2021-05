L’AQUILA, CIRCOLO TENNIS “PEPPE VERNA”: ELETTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

L’AQUILA – Cambio della guardia al Circolo Tennis “Peppe Verna” dell’Aquila. Proprio a cavallo del varo del piano di riaperture e di rilancio delle attività sportive, l’assemblea dei circa 200 soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo composto dal consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci (108 voti), Luigi Giuliani (102 voti), Giuliana Martinelli (89 voti), Dajana Cassioli (77 voti), Mauro Scopano (72 voti), Luca Marsili (67 voti) e Davide Tosti (64 voti).

I nove candidati, per buona parte già componenti del consiglio uscente, sono stati tutti eletti con un ampio numero di voti, anche se per la nomina delle cariche si dovrà aspettare la prima riunione del consiglio. A breve infatti i nuovi consiglieri si riuniranno per decidere gli incarichi, anche se per la veste di presidente il nome è ormai certo. Sarà infatti Pierpaolo Pietrucci a ricoprire la carica per il secondo mandato.

L’esponente del Pd era stato eletto alla guida della struttura nel marzo 2019, quando non era ancora rientrato a palazzo dell’Emiciclo non essendo stato rieletto alle elezioni regionali del 10 febbraio del 2019 nonostante i 4.760 voti ottenuti.

Come primo dei non eletti, il politico aquilano era tornato in carica nel marzo dello scorso in seguito alle dimissioni dal Consiglio regionale abruzzese di Giovanni Legnini, ex candidato alla presidenza del Centrosinistra ed ex vice presidente del Csm, nominato dal governo nazionale come commissario per la ricostruzione del terremoto del Centro Italia.

In particolare, Pietrucci era subentrato all’imprenditore Ezio Rainaldi che aveva avviato un’azione di rilancio del circolo aquilano coinciso con la voglia di Rinascita dal terremoto del 2009. Un progetto di rilancio continuato con la organizzazione, per il secondo anno consecutivo, del torneo internazionale maschile “GoldBet Tennis Cup Città dell’Aquila”, dotato di un montepremi di 54mila dollari, che nel 2018 aveva riportato il grande tennis nel capoluogo, con la riorganizzazione della struttura e importanti affermazioni sportive e con l’arrivo di fondi regionali per interventi di miglioramento strutturale e di restyling della struttura per un importo totale di circa 400mila euro, con lavori non ancora completati già iniziati nel febbraio 2020.

Questi i nomi degli altri candidati: Davide Iannini (62 voti), Alessandro Lombardo (54 voti), Diego Scoccia (51 voti), Alessia Rossi (50 voti), Luca Paiola (43 voti), Giusi Galgani (39 voti), Daniele Pollice (34 voti), Giovanni Bravi (32 voti), Nicola Lely (10 voti).