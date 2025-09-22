L’AQUILA CITTA’ DEL LIBRO: MARSILIO, “SUCCESSO CHE ACCOMPAGNA CITTA’ VERSO CAPITALE DELLA CULTURA”

L’AQUILA – “Un successo che accompagna L’Aquila verso il 2026, quale Capitale italiana della Cultura”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha incontrato oggi a Palazzo Silone la consigliera comunale Claudia Pagliariccio, promotrice della rassegna ‘L’Aquila Città del Libro’.

In questa occasione, si legge in una nota, la consigliera ha consegnato al governatore alcuni volumi presentati durante la manifestazione e autografati dagli autori.

L’evento, alla sua terza edizione (19-21 settembre), ha richiamato oltre duemila partecipanti e ospitato protagonisti del calibro di Marco Travaglio, Gennaro Sangiuliano, Franco Cardini, Giordano Bruno Guerri, Francesco Borgonovo e Federico Palmaroli.