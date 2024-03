L’AQUILA CITTA’ DELLA CULTURA: PRIANTE, “IMPEGNO ENIT PER SVILUPPARE PROGETTO”

L’AQUILA – “Come presidente Enit prendo formalmente qui il primo impegno di Enit Spa di essere al vostro fianco per sviluppare il progetto chiave di rilancio dell’Italia nel mondo che è l’Italia tutta, l’Italia delle aree come L’Aquila che rappresentano un territorio che va riconquistato e ristrutturato per proporzionarlo al meglio”.

Lo ha detto Alessandra Priante, presidente di Enit, parlando alla conferenza stampa “L’Aquila Capitale della Cultura 2016” che si è conclusa poco fa nella sede del Comune del capoluogo abruzzese alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco, Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Priante ha sottolineato nel suo intervento che proprio da zone come l’Aquilano può ripartire il motore del turismo “dove si possono sviluppare progetti direttamente con la comunità”.