L’AQUILA CITTÀ DELLO SPORT: RUN4HOPE, PARTITA LA STAFFETTA DI SOLIDARIETÀ

L’AQUILA – Partita dall’Aquila la Run4Hope, la staffetta di solidarietà – parte del ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport – che abbraccia tutta l’Italia, regione per regione, a sostegno della lotta a leucemie, linfomi e mieloma nel contesto dei progetti promossi da Ail. L’edizione di quest’anno, in particolare, devolverà alcune risorse anche in sostegno della popolazione ucraina, specie nei progetti in favore dei pazienti affetti da tumori del sangue.

Il via sabato scorso, dal piazzale di Collemaggio, in contemporanea con le altre regioni d’Italia. I primi tedofori sono stati i runners dell’Atletica Abruzzo L’Aquila che hanno accompagnato la fiaccola fino alla provincia di Teramo, per l’arrivo a San Gabriele. Ieri è stata la volta della tratta San Gabriele-Martinsicuro e oggi è previsto l’arrivo a Silvi.

Domani il testimone attraverserà la provincia di Pescara per raggiungere Lanciano (Chieti), dove vi resterà fino a giovedì, con partenza da Fara San Martino e rientro a Sulmona (L’Aquila). Da qui, la corsa proseguirà nella Marsica per arrivare sabato a Rocca di Cambio. L’arrivo, previsto sempre all’Aquila, coincide domenica prossima con la “Stracittadina”, la corsa podistica giunta alla sua nona edizione.

Nata subito dopo il terremoto del 2009, la Stracittadina ha rappresentato uno dei primi momenti di aggregazione post sisma. Negli anni la manifestazione è cresciuta arrivando ad iscrivere nella quarta edizione circa 800 partecipanti provenienti da tutte le regioni, è stata per due volte sede del Campionato regionale Fidal di corsa su strada categoria Master.