L’AQUILA CITTA’ DI MONTAGNA: 5 GIORNI A PIAZZA DUOMO, CON SPORT, DIBATTITI E GRANDI ALPINISTI OSPITI

L’AQUILA – “Il significato più profondo di questo evento è rendere evidente, ricordare a tutti che l’Aquila è una città di montagna, ed è importante che nel cuore della città la montagna con le sue bellezze, le sue potenzialità, le sue identità si metta in mostra, e si faccia ancor di più conoscere”.

Nelle parole del consigliere comunale Luigi Faccia, l’essenza di “L’Aquila Città di Montagna – Edizione 2024”,IN programma dal 30 ottobre al 4 novembre a piazza duomo

Presenti in conferenza stampa a palazzo Margherita,, oltre a Faccia, coordinatore, l’assessore al Turismo Ersilia Lancia, i consiglieri Livio Vittorini e Stefano Palumbo, il titolare dell’Ufficio speciale della ricostruzione del comune dell’Aquila(Usra), Salvo Provenzano.

L’evento mira a promuovere e valorizzare le risorse montane del territorio, con particolare attenzione al massiccio del Gran Sasso e all’area di Campo Imperatore, offrendo un programma ricco di attività, tra cui sport, cultura e sostenibilità ambientale: tra le iniziative previste nelle tre aree tematiche dell’evento: il Villaggio in Città, i Meeting e Congressi a tema, e il Workshop Turistico, oltre ai tour organizzati e ai trekking in montagna guidati dalle guide alpine. Saranno presenti autorità locali e protagonisti del mondo dello sport e della montagna.

A piazza Duomo ci sarò una pista da sci Neveplast per prove gratuite,. una pista pump track per mountain bike, una parete di arrampicata per sessioni di climbing.

E ancora ci sarà Musica dal vivo e intrattenimento, Proiezioni su ledwall, tour organizzati a piedi e in e-bike per esplorare i monumenti restaurati della città. Saranno inoltre presenti meeting e congressi con workshop, dibattiti e proiezioni di film legati alla montagna.

Tra gli ospiti confermati ci sono Alex Txikon, alpinista che racconterà le sue prime invernali sugli ottomila, Hervé Barmasse, alpinista e protagonista del film “Monte Corno”, Alessandro Filippini, giornalista e autore di libri di montagna e film con Messner, Luca Cococcetta, regista del film “Monte Corno – Pareva che io fossi in aria”, e i Montanus, celebre duo di biker che ha fatto dell’avventura uno stile di vita. Non mancheranno incontri con buyer e professionisti del turismo montano per creare nuove opportunità di networking.

Le attività locali possono diventare partner ufficiali dell’evento, promuovendosi con il logo ufficiale e distribuendo gadget brandizzati. In cambio, i partner otterranno visibilità durante la manifestazione, rafforzando il legame con il territorio e il turismo sostenibile.