L’AQUILA – “Un grande successo” in termini di presenze, un centro storico “che è tornato ad animarsi come non accadeva da tempo” per un’iniziativa che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia, “portando entusiasmo e lavoro”.

Questo il parere di tanti commercianti e ristoratori del centro storico dell’Aquila al termine dell’edizione 2024 di L’Aquila Città di Montagna, un appuntamento che, dal 30 ottobre al 4 novembre, ha celebrato il forte legame tra la montagna aquilana, la cultura e le nuove sfide del turismo sostenibile con oltre 35 eventi.

Una manifestazione che, hanno spiegato gli organizzatori, “ha superato ogni aspettativa, registrando oltre 6.000 partecipanti accreditati e un’affluenza stimata di 20.000 persone provenienti da tutta Italia”.

Nel cuore del Villaggio di Piazza Duomo, oltre 4.500 bambini hanno sperimentato l’arrampicata, lo sci e la mountain bike; si è inoltre tenuto il “1° Boulder Contest, Memorial Fabrizio Lepidi”, che ha visto la partecipazione di 75 atleti, mentre le escursioni in bike, i trekking sul Gran Sasso ed i trekking urbani hanno entusiasmato oltre 220 partecipanti. Grande interesse anche per le due anteprime nazionali del film Monte Corno, con 450 spettatori. L’evento ha ospitato anche la quarta edizione di “Quilaquila Travel&Experience”, il “borsino del turismo” che ha visto 34 buyer e 40 seller locali collaborare per sviluppare nuove esperienze turistiche dedicate al nostro territorio. Grazie alla sinergia con USRA e USRC, sono stati presentati progetti di riqualificazione della rete sentieristica abruzzese, fondamentali per rendere il territorio più fruibile ed attrattivo.

Numeri di cui hanno beneficiato anche le attività del centro, in particolare in Piazza Duomo: “Una manifestazione sicuramente riuscita, che ha portato tanta gente. Abbiamo lavorato molto bene durante tutte le giornate, sia la mattina che la sera. Servirebbero più iniziative così”, dice ad AbruzzoWeb Gabriella Proia, del ristorante Bistrò26.

Dello stesso avviso Basilio Leone, del burgerstore Peterland: “Tantissima gente per una bellissima iniziativa. La più riuscita delle ultime manifestazioni in piazza – osserva -. Uno degli eventi più partecipati nell’ultimo anno è stato il concerto di Achille Lauro, ma questa volta siamo andati di gran lunga al di sopra delle aspettative. Sono stati tre giorni intensi che, nonostante le criticità e il momento difficile per tanti commercianti, spingono ad essere ottimisti e fiduciosi per il futuro. Certo, a tal proposito, bisognerebbe organizzarne di più, sono occasioni che portano gente e lavoro”.

Anche per Simone Rotilio del bar Piazza del Mercato: “È stata una bella iniziativa. In tanti spinti dall’evento hanno superato anche quei problemi di accessibilità al centro spesso lamentati. Proprio per questo sarebbe bello vedere tanti appuntamenti di questa importanza, darebbero un grande contributo al commercio e alle attività ricettive del centro”.