L’AQUILA CITTA’ DI MONTAGNA: DOMANI LA SERATA INAUGURALE IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – “L’Aquila città di Montagna” entra nel vivo.
Domani, giovedì 23 ottobre, a partire dalle 18, Piazza Duomo si animerà con l’evento inaugurale della seconda edizione della manifestazione, che aprirà ufficialmente i quattro giorni di eventi dedicati alla montagna, al territorio e alle sue comunità.
Alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, la serata darà il via a un ricco programma di iniziative sportive, culturali e divulgative che animeranno la città fino a domenica 26 ottobre.
L’inaugurazione sarà accompagnata dal concerto corale “Gran Sasso D’inCANTO”, che vedrà esibirsi cinque prestigiose formazioni del territorio: il Coro CAI L’Aquila, il Coro della Portella, il Coro Incanto Aquilano, il Coro La Cordata e il Coro dell’Accademia di Musica, dirette in un momento conclusivo davvero speciale che unirà oltre 130 coristi in un unico, emozionante omaggio alle nostre montagne.
La serata sarà presentata dalla giornalista Daniela Rosone.
