L’AQUILA CITTA DI MONTAGNA: “GRANDE SUCCESSO, AFFLUENZA DI 20MILA PERSONE DA TUTTA ITALIA”

L’AQUILA – Si è conclusa l’edizione 2024 di L’Aquila Città di Montagna, un evento unico che ha portato migliaia di persone a scoprire, vivere e celebrare il forte legame tra la montagna aquilana, la cultura e le nuove sfide del turismo sostenibile in oltre 35 eventi. La manifestazione, assicurano gli organizzatori nella nota stampa, “nata per valorizzare le bellezze naturali e culturali della città, ha superato ogni aspettativa, registrando oltre 6.000 partecipanti accreditati e un’affluenza stimata di 20.000 persone provenienti da tutta Italia”.

LA NOTA

Nel cuore del Villaggio di Piazza Duomo, oltre 4.500 bambini hanno sperimentato l’arrampicata, lo sci e la mountain bike, portando un’esplosione di energia e curiosità. Il “1° Boulder Contest, Memorial Fabrizio Lepidi” ha visto la partecipazione di 75 atleti in una competizione elettrizzante, mentre le escursioni in bike, i trekking sul Gran Sasso ed i trekking urbani hanno entusiasmato oltre 220 partecipanti.

Grande interesse anche per le due anteprime nazionali del film Monte Corno, con 450 spettatori affascinati dalla maestosità del Gran Sasso, tra cui gli attori protagonisti Massimo Poggio e l’alpinista Hervé Barmasse. Tra gli incontri, indimenticabili le testimonianze di Alex Txikon, l’innovativo workshop dei Montanus e la presentazione del progetto “Sport &Explore”, che hanno attratto circa 300 appassionati e curiosi.

L’evento ha ospitato anche la quarta edizione di “QuilaquilaTravel&Experience”, il “borsino del turismo” che ha visto 34 buyer e 40 seller locali collaborare per sviluppare nuove esperienze turistiche dedicate al nostro territorio. Grazie alla sinergia con USRA e USRC, sono stati presentati progetti di riqualificazione della rete sentieristica abruzzese, fondamentali per rendere il territorio più fruibile ed attrattivo.

“L’Aquila Città di Montagna” ha avuto un impatto economico e sociale importante, generando un afflusso positivo per il settore dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio locale. Con la collaborazione di 44 partner commerciali locali e istituzionali, l’evento ha messo in luce la forza della comunità aquilana e il potenziale del territorio per il turismo attivo e culturale.

Questo evento è solo l’inizio di un percorso ambizioso verso L’Aquila Città Multiverso ambizioso programma di sperimentazione artistica per la creazione di un modello di rilancio socioeconomico territoriale a base culturale capace di proiettarla verso il futuro seguendo i 4 assi della Nuova Agenda Europea della Cultura: coesione sociale, salute pubblica benessere, creatività e innovazione, sostenibilità socio-ambientale.

“L’Aquila Città di Montagna” si afferma come una delle tappe chiave di questa trasformazione culturale, rendendo la nostra città un punto di riferimento nazionale ed europeo per l’innovazione, la tradizione e l’inclusione. Ogni esperienza vissuta, ogni incontro e ogni storia raccontata durante questo evento ci avvicina sempre di più al sogno di diventare una vera capitale della cultura.

Il comitato organizzativo desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato: dalle associazioni di volontariato agli istruttori di Mountain Bike, dalle scuole di Sci alle Guide Alpine, dai partner commerciali alle istituzioni.

Un ringraziamento speciale va al Comune dell’Aquila, agli Specialisti dei Lavori Pubblici, all’AMA, all’ASM, al CTGS, al CAI ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico che con passione e professionalità, hanno reso possibile questo successo.

Grazie anche ai nostri straordinari ambassador, che hanno saputo raccontare e valorizzare l’anima montana della città, regalando momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Un sincero ringraziamento va inoltre alle Forze dell’Ordine che, con dedizione e professionalità, hanno partecipato attivamente e al tempo stesso hanno garantito la sicurezza e l’ordine pubblico durante tutte le giornate dell’evento. La loro costante presenza ha contribuito a creare un’atmosfera accogliente e sicura per tutti i partecipanti. Grazie al loro impegno, L’Aquila Città di Montagna 2024 ha potuto accogliere appassionati e visitatori in un clima di totale tranquillità e rispetto.

Con l’impegno a rendere il 2025 ancora più speciale, L’Aquila saluta e dà appuntamento a tutti gli amanti della montagna per continuare a scoprire, sostenere e vivere le bellezze di questa straordinaria città e dei suoi monti.