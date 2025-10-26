L’AQUILA CITTA’ MONTAGNA: IN MIGLIAIA A PIAZZA DUOMO, OLTRE 2MILA ACCREDITI, TUTTI I PREMIATI

L’AQUILA – Migliaia di presenze in Piazza Duomo e oltre 2.000 accrediti tra bambini e ragazzi impegnati nelle attività sportive ed educative del villaggio: prosegue a ritmo serrato L’Aquila Città di Montagna 2025.

Giorno 1: Apertura del Villaggio e incontro con Denis Urubko

Venerdì 24 ottobre è stato inaugurato il Villaggio in Città in Piazza Duomo, con il taglio del nastro alla presenza del Comitato Organizzatore e delle Forze dell’Ordine, dando avvio a tre giorni dedicati a sport, natura e cultura della montagna.

Fin dal mattino, oltre 400 studenti e studentesse delle scuole della città hanno sperimentato le aree dedicate a sci, arrampicata e bicicletta.

Nel pomeriggio, l’Auditorium del Parco ha ospitato l’alpinista Denis Urubko, nell’incontro “Dialoghi d’Alta Quota: Nezabudka – il fiore dell’8000”, che ha raccontato la sua vita, tra sfide estreme, passioni profonde e avventure che hanno segnato la storia dell’alpinismo. Un incontro autentico e potente, che ha ricordato quanto la montagna possa essere una forza che chiama, ispira e trasforma.

Giorno 2: Boulder Contest (Senior) e doppio appuntamento con Matteo Della Bordella

Sabato 25 ottobre, si è svolta la prima giornata del Boulder Contest- Memorial Fabrizio Lepidi, dedicata alla categoria Senior: qualificazioni al mattino e finale in serata, con grande partecipazione di pubblico e atleti.

Villaggio in Città gremito per tutta la giornata, tour affollati (Piazza Duomo e Campo Imperatore) e pubblico conquistato dal Bike Show: freestyle MTB e BMX di IDLTOUR con airbag landing Si confermano anche le attività sportive all’interno del Villaggio nelle diverse aree: sci di discesa e di fondo su Neveplast, percorso ad ostacola e pump track nell’Area bike, la parete di arrampicata e mini-climbing, la camminata sportiva su tapis roulant.

A completare il quadro, un’Area Educational coperta, cuore degli appuntamenti formativi del Villaggio in Città.

Spazio poi ai grandi ospiti con Matteo Della Bordella protagonista di due momenti molto attesi presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo:

● Dialoghi d’Alta Quota: “La Patagonia”, accompagnato da Stefano Ardito e Antonio Massena

● Proiezione del docu-film “Odyssea Borealis” di Alessandro Beltrame, a cui Della Bordella stesso ha preso parte.

Nel corso dell’incontro, Della Bordella ha raccontato il suo rapporto con le grandi pareti e ha dichiarato di non aver ancora scalato il Gran Sasso, lasciando i partecipanti con la promessa di vederlo presto sulle nostre cime, accolta con entusiasmo dal pubblico.

Finale e premiazioni – Boulder Contest “Memorial Fabrizio Lepidi”

La serata in Piazza Duomo si è conclusa con la premiazione della finale del Boulder Contest – Memorial Fabrizio Lepidi, un momento di grande emozione che ha coronato una giornata intensa.

La cerimonia è stata condotta da Emanuela Pulcini e da Daniele Adriani, storico presidente del CAP, insieme a Matteo Della Bordella e al consigliere comunale Livio Vittorini, che hanno accompagnato i campioni sul podio.

Podio femminile

Oro: Stella Giacani

Argento: Elisa D’Addario

Bronzo: Giulia Di Tommaso

Podio maschile

Oro: Niccolò Salvatore

Argento: Niccolò Sacripanti

Bronzo: Mattia Salvatore

Appuntamento alla giornata finale Il programma prosegue domani, domenica 26 ottobre, con attività per tutte le età, tra sport, incontri e scoperta del territorio. Il programma aggiornato con date, luoghi e attività è disponibile su https://aqcm.it/programma/.