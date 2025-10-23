“L’AQUILA CITTA’ DI MONTAGNA”: L’INAUGURAZIONE SPOSTATA ALL’AUDITORIUM DEL PARCO CAUSA MALTEMPO

23 Ottobre 2025 11:53

L'Aquila - AbruzzoWeb Turismo, Spettacoli





L’AQUILA – Gli organizzatori dell’evento comunicano che a causa delle incerte condizioni meteorologiche, la cerimonia inaugurale della seconda edizione di “L’Aquila Città di Montagna” e il concerto “Gran Sasso d’InCanto” si svolgeranno oggi presso l’Auditorium del Parco, sempre alle ore 18 e non in piazza Duomo.

