“L’AQUILA CITTA’ DI MONTAGNA”: L’INAUGURAZIONE SPOSTATA ALL’AUDITORIUM DEL PARCO CAUSA MALTEMPO

L’AQUILA – Gli organizzatori dell’evento comunicano che a causa delle incerte condizioni meteorologiche, la cerimonia inaugurale della seconda edizione di “L’Aquila Città di Montagna” e il concerto “Gran Sasso d’InCanto” si svolgeranno oggi presso l’Auditorium del Parco, sempre alle ore 18 e non in piazza Duomo.
